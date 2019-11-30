CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования

Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух источников.

По данным канала, в настоящее время украинские власти ведут переговоры относительно того, как улучшить отношение американского лидера к Украине. В плане чиновников начать несколько расследований, которые могут принести выгоду Трампу.

«По словам одного из источников, украинские официальные лица отметили, что возможные расследования должны иметь отношение к текущим событиям, а не только к тем, которые были в прошлом», — говорится в материале CNN.

Источники также отмечают, что Киев понимает свою зависимость от поддержки Вашингтона в сфере безопасности и рассчитывает на расширение помощи с американской стороны.

По их мнению, взаимодействие между Украиной и США затрудняет то, что американские чиновники, отвечавшие за связи с украинским правительством, потеряли доверие Трампа после показаний в рамках импичмента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трампу дали время на ответ об участии в слушаниях по его импичменту

— Трамп: импичмент только поможет мне выиграть выборы

— Демократы направят доклад по импичменту Трампа в конгресс