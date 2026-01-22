Размер шрифта
Трамп подтвердил увеличение военного бюджета США

Трамп: военный бюджет США вырастет до $1,5 трлн к 2027 году
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный бюджет страны вырастет до $1,5 трлн к 2027 году. Об этом он сказал на церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, передает РИА Новости.

«В этом году у нас бюджет превышает $1 трлн, а в следующем году мы выйдем на $1,5 трлн», — сказал американский лидер.

7 января Трамп заявил, что военный бюджет страны на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн. По его словам в интервью телеканалу Fox News, что увеличение американского военного бюджета в 2027 году до $1,5 трлн обусловлено наличием объективных угроз для страны.

18 декабря Трамп подписал оборонный бюджет США на 2026 финансовый год в размере более $900 млрд, $400 млн которого пойдут на оружие для Украины. Как заявил глава Белого дома, документ позволит министерству войны Соединенных Штатов реализовать его программу «Мир через силу», защитить страну от внутренних и внешних угроз, укрепить оборонно-промышленную базу и одновременно прекратить финансирование расточительных и радикальных программ.

Ранее журналист Такер Карлсон предположил, что увеличение бюджета США ведет к новой мировой войне.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683053_rnd_3",
    "video_id": "record::8d93df3e-b34c-4676-a9d7-31b4b8b9f5d1"
}
 
