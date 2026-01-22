Военный эксперт рассказал, какие страны ЕС могут быстро создать ядерное оружие

Распространение ядерного оружия на большее количество европейских стран, помимо Франции и Британии, возможно, однако Соединенные Штаты вряд ли позволят Европе укрепить самостоятельно свой оборонный потенциал. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Александр Храмчихин, оценивая сообщения СМИ о расширении ядерных арсеналов в странах Европы.

«Я думаю, для Германии, да даже и для Польши тоже, это небольшая проблема — создать ядерное оружие», — отметил эксперт.

По словам Храмчихина, на практике такие шаги будут негативно восприняты в Вашингтоне и США «без восторга» отнесутся к процессу распространения ядерного оружия на другие страны Европы, помимо Великобритании и Франции.

Аналитик напомнил, что при этом страны Европы уже более 10 лет заявляют об укреплении своего оборонного потенциала, однако все это остается на уровне деклараций.

Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщил 22 января, что европейские страны на фоне разногласий с США обсуждают возможность расширения ядерных арсеналов, в частности, речь идет о разработке собственного ядерного оружия.

Отмечалось, что лидеры Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность дальнейшего существования с большей опорой на ядерное оружие Франции и Британии. Альтернативным вариантом является разработка своего собственного атомного оружия.

