Инфекционист назвал главные правила защиты от гриппа с осложнениями

В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ – в такой момент крайне важно соблюдать меры профилактики. Основное правило – это подбор одежды строго по погоде, так как в противном случае можно подорвать иммунитет, что приведет к заражению с тяжелыми последствиями, заявил НСН доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Важным условием для предотвращения распространения вирусов врач назвал изоляцию при появлении симптомов – нельзя с признаками простуды выходить на работу, подчеркнул он.

«Работодателям важно быть гибкими, разрешать пару дней работать из дома, если есть первые признаки простуды, чтобы весь офис не заразить», — отметил Жемчугов.

Если в семье уже кто-то заболел, то в качестве профилактики можно использовать капли для носа альфа-2b – это на данный момент лучшее средство от внешнего заражения. Также важно проветривать помещения, отметил инфекционист.

Что касается вакцинации, то нужно учитывать, что после прививки на формирование иммунитета уйдет не менее двух недель – она не начнет действовать немедленно, предупредил врач.

При появлении симптомов ОРВИ нужно в первую очередь измерить температуру. По словам Жемчугова, важно поддерживать ее на уровне не выше 37,5. При ознобе, головной боли нельзя допускать превышение температуры – если следовать этому правилу, то простуда может пройти за несколько дней, считает специалист.

«Если температуру удается держать, осложнений никаких не будет. Если через три дня симптомы не прошли, нужно думать уже об антибиотиках, а это уже только врач может назначить», — добавил он.

В целом подъем заболеваемости, по мнению эксперта, будет недолгим, так как у россиян есть большой уровень коллективного иммунитета.

Напомним, в начале недели Роспотребнадзор сообщил, что после новогодних праздников в России фиксируется рост заболеваемости гриппом и COVID-19 – за неделю она подскочила в 1,5 раза. Так, на третьей неделе января было зарегистрировано около 15,2 тыс. случаев гриппа.

