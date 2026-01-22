Семенович о разводе жениха: «Вышел на финишную прямую»

Певица Анна Семенович заявила, что жених уже скоро разведется с женой

Певица Анна Семенович рассказала в интервью «СтарХиту», что ее жених Денис Шреер должен в скором времени развестись.

«Развод Дениса с бывшей женой сейчас уже вышел на финишную прямую. Последняя точка должна быть поставлена уже скоро», — поделилась артистка.

Семенович напомнила, что бракоразводные процессы в Германии занимают много времени и длятся годами. Шреер получит развод, как только будут соблюдены все бюрократические процедуры.

В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

Семенович впервые встретилась с Шреером в караоке. По словам певицы, мужчина с детства жил в Германии, поэтому не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Звезда рассказывала, что бизнесмен красиво за ней ухаживал, а потом они стали вместе жить и путешествовать.

Экс-солистка «Блестящих» часто рассказывает о своей будущей свадьбе, но при этом все еще ждет предложения руки и сердца от своего избранника. В декабре 2025-го Семенович поделилась, что не торопит его, так как верит — всему свое время.

