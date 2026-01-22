Размер шрифта
Подростки из ХМАО попали в больницу, выпив коктейль с антисептиком

В Югре трое подростков отравились, попробовав кока-колу с антисептиком

В ХМАО подростки попали в больницу, смешав антисептик с кока-колой, передает местный телеканал «МИГ ТВ».

Трое 15-летних друзей сидели в одном из кафе в Ноябрьске и решили выпить алкогольный коктейль, однако в доступе у них была только газировка и кожный антисептик, который стоял на одном из столов.

Эксперимент закончился неудачно. Молодые люди попробовали напиток, а затем прочли на упаковке антисептика запрет на употребление средства внутрь и испугались.

На место вызвали скорую помощь, и подростков доставили в больницу с диагнозом «острое энтеральное отравление изопропиловым спиртом». Они находятся под наблюдением специалистов.

Недавно житель Приморья отравился уксусом, перепутав его с алкоголем. Прибывшая бригада медиков провела мужчине экстренное промывание желудка. Врачи отмечают, что, вероятно, его спасло то, что он выпил небольшое количество и жидкость почти не успела попасть в желудок. После оказания помощи пострадавшего госпитализировали, его состояние не вызывает опасений.

Ранее в Саратовской области полугодовалая девочка отравилась крысиным ядом. 

