Стало известно, почему в Магадане экипаж Boeing прервал вылет в Москву

Экипаж самолета Boeing 747-400, который должен был отправиться из Магадана в Москву, прервал взлет в связи с технической неисправностью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию).

«Сегодня около 6:00 мск в аэропорту Магадан экипаж самолета Boeing 747-400 (регистрационный номер RA-73290) прервал взлет, по предварительным данным, из-за неисправности двигателя», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Россия». На его борту находились 338 пассажиров и 15 членов экипажа — никто из них не пострадал.

До этого Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в аэропорту Магадана пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На этом фоне воздушную гавань временно закрыли. Во время действия ограничений лайнер, следовавший в Магадан из Хабаровска, направили на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский.

Прокуратура после инцидента с самолетом рейса Магадан — Москва организовала проверку соблюдения требований безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта. Специалистам предстоит дать оценку технической подготовке самолета к вылету и действиям аэропортовых служб.

Ранее следовавший в Кемерово самолет совершил экстренную посадку в Барнауле.