Власти Нижнекамска оценили действие педагогов лицея во время нападения

Власти Нижнекамска подтвердили, что педагоги лицея среагировали на ЧП оперативно

Педагоги лицея в Нижнекамске, где подросток напал с ножом на уборщицу, действовали оперативно и по инструкции. Об этом сообщается в Telegram-канале исполнительного комитета Нижнекамска.

«Педагоги действовали оперативно, в полном соответствии с инструкцией. Как только стало известно о происшествии, заместитель директора по радио объявила тревогу «Заря» и сообщила о случившемся директору лицея», — говорится в сообщении.

После сигнала весь персонал и учащиеся укрылись в кабинетах и забаррикадировали двери. Охрана оперативно вызвала Росгвардию и экстренные службы.

Кроме того, в сообщении отмечается, что данный лицей относится к первой категории защиты, а на входе имеется «стационарный металлоискатель, осуществляющий контроль доступа.

На данный момент детям и педагогам учебного заведения по необходимости оказывается психологическая помощь.

Инцидент произошел 22 января 2026 года. У 13-летнего школьника возник конфликт с технической работницей учебного заведения, после чего он нанес женщине ножевые ранения. Кроме того, подросток выстрелил из сигнального устройства, однако сам пострадал.

Пострадавшей вахтерше оказали необходимую медицинскую помощь. Подростка задержали, но пока доставили в больницу.

