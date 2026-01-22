Трамп заявил, что его «Совет мира» будет сотрудничать с ООН

Трамп: «Совет мира» по сектору Газа будет сотрудничать с ООН

«Совет мира» по Газе будет сотрудничать с Организацией Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Это очень волнующий день, к которому мы долго шли; многие страны уже получили приглашения, все хотят быть частью этого, и мы будем работать со многими партнерами, включая Организацию Объединенных Наций», — сказал он на церемонии подписания устава «Совета мира», которая проходит на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

По словам американского лидера, учрежденная им организация имеет шансы стать одной из важнейших в истории.

О формировании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после этого заявил о планах организовать контакты с США для уточнения деталей инициативы. Глава государства Владимир Путин в свою очередь заявил, что Москва примет решение о вступлении в этот совет после изучения документов.

Ранее политолог заявил, что «Совет мира» будет успешным только при равноправии участников.