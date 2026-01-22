Размер шрифта
«Радиостанция Судного дня» передала послание, связанное с браком

mlk.nt.lg/Shutterstock/FOTODOM

«Радиостанция Судного дня» передала слово «супружеский». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который фиксирует активность станции.

«НЖТИ 05688 СУПРУЖЕСКИЙ 0305 7160», — звучало в эфире в 13:21 по московскому времени.

Это уже второе слово, переданное радиостанцией 22 января. Первым, следует из поста в Telegram-канале, было «венчиковый». Оно прозвучало в эфире в 11:21 по московскому времени.

Не всегда радиостанция выдает сообщения, смысл которых известен.

Так, «Радио Судного дня» 15 декабря передало слово «входошунт».

До этого последний раз «жужжалка» выходила в эфир 11 декабря с четырьмя сообщениями. По данным «УВБ-76 логи», радиостанция передавала сообщения со словами «ершовуз», «бермудский», «жуирозагс» и «аульный».

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее передачи «Радиостанции Судного дня» вызвали опасения на Западе.

