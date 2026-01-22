В Совфеде заявили, что Мерцу «везде мерещатся русские»

Обещание канцлера Германии Фридриха Мерца защищать Гренландию от угроз от России не имеет смысла и связано лишь с внутренними проблемами Берлина. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«В Давосе обсуждалась тема Гренландии, а Украину и РФ никто не вспоминал. Но почему-то господину Мерцу везде мерещатся русские. Причем здесь Гренландия и Россия, или Дания, мы воюем с ней? Это Копенгаген пытается направлять оружие всем террористам, которые орудуют на Украине и постоянно оказывает им финансовую помощь?», — задался вопросом Джабаров.

Парламентарий напомнил, что Германия отказалась от российских энергоресурсов и сейчас об этом жалеет. Сенатор поинтересовался, чем Москва так угрожает ФРГ, кроме того, что «она росла за счет огромного рынка сбыта в России». Берлин не видел ничего плохого от РФ, констатировал политик.

По словам Джабаров, Мерц – «наследник известных деятелей прошлого» и никак не может угомониться из-за «жажды реванша».

До этого Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена защищать Данию и Гренландию от угрозы, исходящей из России. Канцлер предупредил, что Берлин не допустит захвата европейских территорий силой и выступает против использования тарифов. Они, по его словам, ведут к разрушению трансатлантических отношений.

Ранее министр обороны Британии обвинил Россию в «безрассудстве».