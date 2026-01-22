Размер шрифта
В Совфеде заявили, что Мерцу «везде мерещатся русские»

Сенатор Джабаров счел бессмысленными слова Мерца об угрозе со стороны России
Обещание канцлера Германии Фридриха Мерца защищать Гренландию от угроз от России не имеет смысла и связано лишь с внутренними проблемами Берлина. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«В Давосе обсуждалась тема Гренландии, а Украину и РФ никто не вспоминал. Но почему-то господину Мерцу везде мерещатся русские. Причем здесь Гренландия и Россия, или Дания, мы воюем с ней? Это Копенгаген пытается направлять оружие всем террористам, которые орудуют на Украине и постоянно оказывает им финансовую помощь?», — задался вопросом Джабаров.

Парламентарий напомнил, что Германия отказалась от российских энергоресурсов и сейчас об этом жалеет. Сенатор поинтересовался, чем Москва так угрожает ФРГ, кроме того, что «она росла за счет огромного рынка сбыта в России». Берлин не видел ничего плохого от РФ, констатировал политик.

По словам Джабаров, Мерц – «наследник известных деятелей прошлого» и никак не может угомониться из-за «жажды реванша».

До этого Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена защищать Данию и Гренландию от угрозы, исходящей из России. Канцлер предупредил, что Берлин не допустит захвата европейских территорий силой и выступает против использования тарифов. Они, по его словам, ведут к разрушению трансатлантических отношений.

Ранее министр обороны Британии обвинил Россию в «безрассудстве».

