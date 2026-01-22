83-летней женщине грозит тюрьма из-за выброшенной коробки

В Великобритании 83-летней женщине грозит тюрьма, если она не заплатит штраф то, что якобы оставила на земле картонную коробку. Об этом пишет Daily Mail.

Кэролайн Райт, бабушка четырех внуков из Рединга, нарушила местный закон об утилизации, хотя она отнесла мусор в пункт приема вторсырья и была уверена, что утилизировала его должным образом.

Несколько дней спустя женщина получила письмо от городского совета, в котором говорилось, что она может быть привлечена к уголовной ответственности за незаконный выброс мусора.

Коробка с адресом бывшей медсестры оказалась на земле, а не в одном из мусорных баков, которые, судя по приложенному фото, уже были переполнены.

Тем временем пенсионерка настаивает на том, что выбросила картонную коробку от новой сковороды в контейнер, и признается, что «не хочет жить дальше» из-за предъявленных ей обвинений.

«Моя мама постоянно говорит, что больше не хочет жить. Она просто смотрит в стены, плачет. Ее здоровье сильно ухудшилось с тех пор, как все это произошло. Она никогда ничего плохого не делала. Я считаю ужасным, что они выбрали эту бедную женщину в качестве мишени в ее возрасте», — переживает Кэтрин, дочь Кэролайн.

Однако власти не намерены простить забывчивость пожилой женщине и собираются подать на нее в суд, если она не заплатит £600 в течение нескольких дней. Кэтрин запустила сбор средств на GoFundMe, чтобы собрать сумму, необходимую для оплаты штрафа.

Ранее в Великобритании пожилого водителя оштрафовали за «сморкание» из окна машины.