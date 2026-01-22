Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

83-летней женщине грозит тюрьма из-за выброшенной коробки

Британской пенсионерке, не сумевшей заплатить штраф за выброс мусора, грозит срок
Mandy Cherundolo/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании 83-летней женщине грозит тюрьма, если она не заплатит штраф то, что якобы оставила на земле картонную коробку. Об этом пишет Daily Mail.

Кэролайн Райт, бабушка четырех внуков из Рединга, нарушила местный закон об утилизации, хотя она отнесла мусор в пункт приема вторсырья и была уверена, что утилизировала его должным образом.

Несколько дней спустя женщина получила письмо от городского совета, в котором говорилось, что она может быть привлечена к уголовной ответственности за незаконный выброс мусора.

Коробка с адресом бывшей медсестры оказалась на земле, а не в одном из мусорных баков, которые, судя по приложенному фото, уже были переполнены.

Тем временем пенсионерка настаивает на том, что выбросила картонную коробку от новой сковороды в контейнер, и признается, что «не хочет жить дальше» из-за предъявленных ей обвинений.

«Моя мама постоянно говорит, что больше не хочет жить. Она просто смотрит в стены, плачет. Ее здоровье сильно ухудшилось с тех пор, как все это произошло. Она никогда ничего плохого не делала. Я считаю ужасным, что они выбрали эту бедную женщину в качестве мишени в ее возрасте», — переживает Кэтрин, дочь Кэролайн.

Однако власти не намерены простить забывчивость пожилой женщине и собираются подать на нее в суд, если она не заплатит £600 в течение нескольких дней. Кэтрин запустила сбор средств на GoFundMe, чтобы собрать сумму, необходимую для оплаты штрафа.

Ранее в Великобритании пожилого водителя оштрафовали за «сморкание» из окна машины. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683173_rnd_7",
    "video_id": "record::e8631e43-2b46-42c1-a737-9da3da07e831"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+