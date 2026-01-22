Чемпион Больших шлемов оценил психологическое состояние Медведева

Знаменитый отечественный теннисист, бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о форме Даниила Медведева, заявив, что уже можно говорить о возвращении лучшего российского теннисиста на свой прежний уровень как в плане игры, так и в плане психологии.

«Ну, я не скажу, что рано об этом говорить. Думаю, что он как раз вернулся, и вернулся уже в прошлом году – концовка сезона была очень удачная. А в этом он выиграл первый турнир. Естественно, психологически он сейчас на высоте, где-то бывают, может быть, какие-то погрешности в игре, но не потому, что Даниил там что-то делает, а соперники у него все-таки непростые. Сейчас уровень тенниса-то очень высок. Поэтому, естественно, можно сказать, что Даниил вернулся и психологическая устойчивость у него существует», — считает Ольховский.

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open, причем во втором круге он уступил французу Кентену Алису первый сет на тай-брейке (9-11) и проигрывал во второй партии с брейком, но смог переломить ситуацию – 6:3, 6:4, 6:2.

