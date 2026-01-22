Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Спорт

Чемпион Больших шлемов оценил психологическое состояние Медведева

Экс-теннисист Ольховский: Медведев вернулся на свой уровень еще в прошлом году
Dan Peled/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист, бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о форме Даниила Медведева, заявив, что уже можно говорить о возвращении лучшего российского теннисиста на свой прежний уровень как в плане игры, так и в плане психологии.

«Ну, я не скажу, что рано об этом говорить. Думаю, что он как раз вернулся, и вернулся уже в прошлом году – концовка сезона была очень удачная. А в этом он выиграл первый турнир. Естественно, психологически он сейчас на высоте, где-то бывают, может быть, какие-то погрешности в игре, но не потому, что Даниил там что-то делает, а соперники у него все-таки непростые. Сейчас уровень тенниса-то очень высок. Поэтому, естественно, можно сказать, что Даниил вернулся и психологическая устойчивость у него существует», — считает Ольховский.

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open, причем во втором круге он уступил французу Кентену Алису первый сет на тай-брейке (9-11) и проигрывал во второй партии с брейком, но смог переломить ситуацию – 6:3, 6:4, 6:2.

Ранее Диана Шнайдер высказалась о критике украинской теннисистки. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683359_rnd_6",
    "video_id": "record::342e4628-7124-4c08-b37b-28601a86cdf5"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+