Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Наука

Ученые выяснили, как ожирение вызывает опасное воспаление в организме

Science: ожирение повышает риск диабета, повреждая ДНК иммунных клеток
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Юго-западного медицинского центра Техасского университета выяснили, что хроническое воспаление при ожирении запускается из-за сбоя в работе фермента SAMHD1. Это риводит к повреждению ДНК в иммунных клетках, диабету второго типа и жировой болезни печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ранее было известно, что ожирение сопровождается так называемым стерильным воспалением — то есть воспалительной реакцией без инфекции. Важную роль в этом процессе играет белковый комплекс NLRP3 в иммунных клетках: он превращает «заготовки» воспалительных молекул в активные формы, усиливающие воспаление. Однако что именно приводит к его хронической активации, оставалось неясным.

Исследователи сравнили иммунные клетки людей с нормальной массой тела и с ожирением, а также мышей на обычной и высокожировой диете. Во всех случаях ожирение сопровождалось повышенной активностью NLRP3. При этом в митохондриях — структурах, обеспечивающих клетки энергией, — накапливалось большое количество поврежденной ДНК.

Причиной оказался избыток нуклеотидов — «строительных блоков» ДНК. В норме их уровень контролирует фермент SAMHD1, расщепляющий лишние молекулы. Однако при ожирении этот фермент оказывается инактивирован. В результате нуклеотиды накапливаются, попадают в митохондрии, повреждают их ДНК и запускают чрезмерную активацию NLRP3.

Когда ученые искусственно отключили SAMHD1 у мышей, у животных развилось то же состояние: хроническое воспаление, диабет второго типа и жировая болезнь печени. Это подтвердило, что сбой в работе фермента является ключевым звеном патологического каскада.

По словам руководителя исследования Чжэнью Чжуна, полученные данные показывают, что воспаление при ожирении имеет четкий молекулярный механизм. Это открывает несколько потенциальных терапевтических стратегий — от сохранения активности SAMHD1 до предотвращения накопления нуклеотидов и их попадания в митохондрии.

Ранее у кофеина выявили полезный эффект при ожирении.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27682921_rnd_2",
    "video_id": "record::18418867-f4b9-4487-93a2-43b941b026f4"
}
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+