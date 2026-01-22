Размер шрифта
Ростех представил новые патроны для борьбы с дронами

Ростех выпустил патроны «Многоточие» для стрелкового оружия против БПЛА
Ростех

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал и выпустил первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 под названием «Многоточие». Об этом сообщили в Ростехе.

Новые боеприпасы предназначены для повышения эффективности стрельбы по малоразмерным беспилотникам из штатного стрелкового оружия.

Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев отметил, что патроны создавались с учетом современных условий боя, в которых миниатюрные БПЛА стали одной из ключевых угроз. По его словам, практика показывает, что стрелковое оружие остается действенным средством защиты от дронов, а применение «Многоточия» позволяет повысить эффективность поражения целей в 2,5 раза на дистанции до 300 метров по сравнению со стандартными боеприпасами. Он также сообщил, что патроны уже прошли опытную эксплуатацию в зоне СВО и хорошо зарекомендовали себя при работе по маневренным воздушным целям.

В Ростехе пояснили, что патроны СЦ 226 калибра 5,45×39 мм и СЦ 228 калибра 7,62×54 мм оснащены трехэлементной пулей, которая разделяется в полете. При этом используются стандартные гильза и порох, что упрощает серийное производство на действующих предприятиях патронной отрасли. По данным госкорпорации, благодаря конструктивному решению все три элемента равномерно расходятся сразу после выхода из ствола, что повышает кучность стрельбы и вероятность поражения малогабаритных целей.

Также в Ростехе подчеркнули, что использование новых патронов не требует доработки оружия или установки дополнительного оборудования. Эксплуатационные характеристики стрелкового оружия сохраняются на прежнем уровне, а стрельба может вестись в том числе с установленным глушителем.

Ранее в США пожаловались на российский военный самолет.

