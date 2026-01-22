Российский полузащитник может перейти в «Спартак» из команды-открытия РПЛ

Полузащитник Саусь может перейти из «Балтики» в «Спартак»

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь перейдет в московский «Спартак» из калининградской «Балтики». Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Иван Карпов.

Сумма трансфера составит 350 миллионов рублей. «Балтика» согласилась продать своего футболиста.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Саусь провел 17 матчей, забив один мяч.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

Ранее тренер Александр Тарханов оценил перспективы «Спартака» под руководством Карседо.