Путин и лидер Палестины Аббас проводят переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас встретились в Кремле. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе встречи российский лидер обратил внимание, что отношения РФ и Палестины имеют глубокие корни и носят особый характер. Также глава государства предложил зарубежному коллеге обсудить ситуацию в секторе Газа и инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира».

«Наше отношение к вопросам Палестины и урегулирования на Ближнем Востоке носит принципиальный, неконъюнктурный характер», — подчеркнул Путин.

По его словам, только образование и полноценное функционирование Палестинского государства могут привести к окончательному урегулированию конфликта. Президент РФ обратил внимание, что при урегулировании ближневосточного конфликта необходимо учитывать нужды и пожелания палестинцев, в том числе касающиеся реконструкции сектора Газа.

Кроме того, российский лидер подтвердил готовность Москвы направить $1 млрд в «Совет мира» по сектору Газа, чтобы эти средства использовались для восстановления анклава.

21 января Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ, в ходе которого допустил возможность направить $1 млрд в «Совет мира» по сектору Газа. Как он сказал, деньги могут выделить из замороженных в США российских активов.

