В Петербурге экс-чиновнику вынесли приговор по делу о взятках на 10 млн рублей

В Санкт-Петербурге суд приговорил бывшего заместителя главы Василеостровского района Владлена Родионова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Как уточнили в ведомстве, Родионова признали виновным по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере. Помимо тюремного срока, ему назначили штраф в 12 млн рублей и запретили в течение семи лет занимать должности на государственной службе, связанные с управленческими и распорядительными функциями.

Суд также постановил конфисковать у осужденного 9,9 млн рублей — сумму, эквивалентную полученным взяткам.

Следствие установило, что Родионов занимал пост замглавы района с октября 2019 года по апрель 2024-го. Его задержали с поличным при получении 1,5 млн рублей за покровительство управляющей компании «Терра». По договоренности общая сумма взятки должна была составить 6,75 млн рублей, однако передать успели только первую часть.

Позже в деле появился второй эпизод. По версии следствия, с февраля 2020 по июль 2023 года чиновник через посредника получил почти 8,5 млн рублей от заместителя директора компании — учредителя ЗАО «Сити сервис». Эта фирма занималась уборкой внутриквартальных территорий района. За вознаграждение Родионов обеспечивал подписание госконтрактов и вместе с подчиненными закрывал глаза на нарушения при исполнении договоров.

Свою вину экс-чиновник признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. До вынесения приговора он находился под домашним арестом, однако после оглашения решения суда был взят под стражу в зале заседаний.

Ранее министра транспорта Кубани задержали по делу о коррупции.