Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

Process Intelligence назвали следующим этапом эволюции Process Mining

Тарас Скворцов: Process Intelligence меняет культуру работы Сбера
Пресс-служба Сбера

Сбер развивает Process Intelligence как следующий этап эволюции Process Mining, потому что сегодня успех компании определяет культура применения технологий, заявил заместитель председателя правления Сбера Тарас Скворцов в рамках второй ежегодной конференции по процессной аналитике Sber Process Mining Conf 2026.

Он отметил, что ИИ помогает реализовать Process Intelligence.

«Мы переходим от отдельных решений Process Mining к целостной системе Process Intelligence. Теперь мы можем не только анализировать, что уже произошло, но и в реальном времени отслеживать процессы, прогнозировать их исход и моделировать улучшения. Это меняет саму культуру нашей работы», — сказал Скворцов.

Он добавил, что Process Intelligence позволяет быстрее помогать клиентам, которые сталкиваются со сложностями.
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+