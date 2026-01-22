Process Intelligence назвали следующим этапом эволюции Process Mining

Сбер развивает Process Intelligence как следующий этап эволюции Process Mining, потому что сегодня успех компании определяет культура применения технологий, заявил заместитель председателя правления Сбера Тарас Скворцов в рамках второй ежегодной конференции по процессной аналитике Sber Process Mining Conf 2026.

Он отметил, что ИИ помогает реализовать Process Intelligence.

«Мы переходим от отдельных решений Process Mining к целостной системе Process Intelligence. Теперь мы можем не только анализировать, что уже произошло, но и в реальном времени отслеживать процессы, прогнозировать их исход и моделировать улучшения. Это меняет саму культуру нашей работы», — сказал Скворцов.

Он добавил, что Process Intelligence позволяет быстрее помогать клиентам, которые сталкиваются со сложностями.