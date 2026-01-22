Путин заявил, что обсудит активы РФ на встрече с представителями Трампа в Москве

Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером обсудит использование российских активов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сегодня во время встречи с представителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве обсудит замороженные российские активы. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве», — сказал Путин, говоря о возможности использования активов РФ в качестве взноса в «Совет мира» США.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву для переговоров с Путиным 22 января после 19-20 часов вечера. По словам представителя Кремля, главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Однако Песков не исключил, что разговор продолжится и по другим сопутствующим темам.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков выразил надежду, что предстоящая в четверг встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером приблизит мир на Украине. При этом он добавил, что говорить о конкретных договоренностях пока рано.

Ранее Путин допустил использование замороженных активов РФ для восстановления территорий после завершения конфликта на Украине.