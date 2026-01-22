Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Путин заявил, что обсудит активы РФ на встрече с представителями Трампа в Москве

Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером обсудит использование российских активов
Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сегодня во время встречи с представителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве обсудит замороженные российские активы. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве», — сказал Путин, говоря о возможности использования активов РФ в качестве взноса в «Совет мира» США.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву для переговоров с Путиным 22 января после 19-20 часов вечера. По словам представителя Кремля, главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Однако Песков не исключил, что разговор продолжится и по другим сопутствующим темам.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков выразил надежду, что предстоящая в четверг встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером приблизит мир на Украине. При этом он добавил, что говорить о конкретных договоренностях пока рано.

Ранее Путин допустил использование замороженных активов РФ для восстановления территорий после завершения конфликта на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683215_rnd_2",
    "video_id": "record::5fd30d24-5d01-45ef-940d-b27b0b1fdd0b"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+