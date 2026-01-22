Размер шрифта
Посол ответил на обвинения Трампа о желании России завладеть Гренландией

Посол Барбин: у России нет планов по Гренландии, ни силовых, ни в виде подкупа
У России нет планов по захвату Гренландии ни силовым путем, ни «подкупом». Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин в эфире телеканала «Россия-24».

«Дания не угрожает России, Россия не угрожает Гренландии», — добавил дипломат.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что если Соединенные Штаты не «займут» Гренландию, то это сделают Россия или Китай. Однако глава МИД Дании Лекке Расмуссен на пресс-конференции в Вашингтоне 14 января опроверг эти слова Трампа, подчеркнув, что ни Россия, ни Китай не представляют угрозы для Гренландии.

21 января американский лидер на Международном экономическом форуме в Давосе пообещал, что не будет применять силу для установления контроля над Гренландией. Однако позже он несколько изменил свою позицию, выразив надежду, что люди «воспользуются здравым смыслом», поэтому США «не понадобится» применение силы.

Также Трамп заявил о намерении немедленно начать переговоры о покупке Гренландии.

Ранее СМИ узнали условия сделки Трампа по Гренландии.

