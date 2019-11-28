Зеленский и Меркель обсудили нормандский саммит по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Мерекль. Об этом сообщается на сайте главы Украины.

Отмечается, что беседа была посвящена обсуждению предстоящей встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») для урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее стало известно, что нормандский саммит состоится 9 декабря в Париже.

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