В Кремле не исключили отдельную встречу Путина с Зеленским

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о перспективах двусторонней встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что в рамках нормандского саммита, который пройдет 9 декабря в Париже, может пройти отдельная встреча Путина и Зеленского.

Помощник российского лидера отметил, что к этому «идет дело».

«Они будут находиться в одном помещении, думаю, они переговорят друг с другом», — подчеркнул Ушаков.

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