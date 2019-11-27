В Кремле не исключили отдельную встречу Путина с Зеленским
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Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о перспективах двусторонней встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что в рамках нормандского саммита, который пройдет 9 декабря в Париже, может пройти отдельная встреча Путина и Зеленского.
Помощник российского лидера отметил, что к этому «идет дело».
«Они будут находиться в одном помещении, думаю, они переговорят друг с другом», — подчеркнул Ушаков.
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