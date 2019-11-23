Лавров заявил Боррелю, что ничего не знает «российских шпионах» в Каталонии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил и. о. главы МИД Испании Жозепу Боррелю, что не осведомлен о появившейся в СМИ сообщениях и о запуске расследования из-за возможной деятельности в Каталонии группы, якобы имеющей отношение к российским спецслужбам, передает ТАСС.

Дипломаты переговорили в кулуарах министерской встречи G20 в японском городе Нагоя.

По словам Борреля, у него нет другой информации по данной теме, кроме той, что в прессе. На это Лавров ответил, что тоже ничего не знал.

«Я также не мог сообщить ему (Лаврову) много, потому что в моем распоряжении лишь новости, которые появляются в СМИ», — сказал и. о. главы МИД Испании.

21 ноября в газете El Pais появилась публикация с утверждением, что в Испании приступили к расследованию из-за возможной деятельности в Каталонии в разгар кризиса группы, якобы имеющей отношение к спецслужбам России.

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