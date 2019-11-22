Песков рассказал о попытках омрачить приезд Вучича в Москву

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что приезд главы Сербии Александара Вучича в Россию ничего не должно омрачить, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков подтвердил подготовку к этому визиту. Он добавил, что в Кремле ждут этот визит и считают важным.

«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что существуют определенные стороны, которые хотели бы заранее омрачить этот визит. Мы убеждены, что у этих сторон это не получится, и визит будет содержательным, продуктивным», — сказал он.

Вучич должен приехать в Россию 4 декабря.

До этого в СМИ появилась информация, что Вучич поручил спецслужбам страны проверить информацию о возможной попытке вербовки офицера представителем военного атташата России после появления видео, на котором два человека общаются и обмениваются прозрачными полиэтиленовыми пакетами на парковке. Позже глава Сербии рассказал, что сотрудникам Агентства информационной безопасности страны было известно о деятельности российского разведчика на территории государства. Также он выразил мнение, что президенту России Владимиру Путину не было известно об этом шпионе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Отношения не испортятся: Вучич рассказал о российском шпионе

— МИД назвал провокацией «шпионский скандал» в Сербии

— В Кремле прокомментировали информацию о возможной вербовке военного Сербии россиянином