Путин посоветовал чиновникам брать пример с летчика Юсупова при управлении страной

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Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по... Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по...
Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин пообщался с участниками церемонии вручения государственных наград в Кремле. Об этом сообщает «Интерфакс».

На торжественном мероприятии присутствовали командир самолета «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и второй пилот самолета Георгий Мурзин, посадившие 15 августа в кукурузном поле самолет, у которого отказали двигатели после вылета из аэропорта Жуковский.

Российский президент оценил заслуги пилотов, а также отметил, что их заслугами были спасены десятки жизней.

«Если бы все управляли страной, как вы самолетом, было бы здорово», — заявил Путин.

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