Путин посоветовал чиновникам брать пример с летчика Юсупова при управлении страной
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Президент России Владимир Путин пообщался с участниками церемонии вручения государственных наград в Кремле. Об этом сообщает «Интерфакс».
На торжественном мероприятии присутствовали командир самолета «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и второй пилот самолета Георгий Мурзин, посадившие 15 августа в кукурузном поле самолет, у которого отказали двигатели после вылета из аэропорта Жуковский.
Российский президент оценил заслуги пилотов, а также отметил, что их заслугами были спасены десятки жизней.
«Если бы все управляли страной, как вы самолетом, было бы здорово», — заявил Путин.
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