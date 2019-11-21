Путин посоветовал чиновникам брать пример с летчика Юсупова при управлении страной

Президент России Владимир Путин пообщался с участниками церемонии вручения государственных наград в Кремле. Об этом сообщает «Интерфакс».

На торжественном мероприятии присутствовали командир самолета «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и второй пилот самолета Георгий Мурзин, посадившие 15 августа в кукурузном поле самолет, у которого отказали двигатели после вылета из аэропорта Жуковский.

Российский президент оценил заслуги пилотов, а также отметил, что их заслугами были спасены десятки жизней.

«Если бы все управляли страной, как вы самолетом, было бы здорово», — заявил Путин.

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