Нетаньяху назвал предъявленные обвинения попыткой переворота

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что расценивает решение генпрокурора страны Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения как попытку переворота, сообщает ТАСС.

«То, что мы видим сегодня, является попыткой переворота против премьер-министра на основе ложных утверждений», — сказал Нетаньяху.

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху по трем делам.

Отмечается, что премьер-министр обвиняется в злоупотреблении полномочиями, в том числе и во взяточничестве.

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