Нетаньяху назвал предъявленные обвинения попыткой переворота
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что расценивает решение генпрокурора страны Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения как попытку переворота, сообщает ТАСС.
«То, что мы видим сегодня, является попыткой переворота против премьер-министра на основе ложных утверждений», — сказал Нетаньяху.
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху по трем делам.
Отмечается, что премьер-министр обвиняется в злоупотреблении полномочиями, в том числе и во взяточничестве.
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