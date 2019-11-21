В Кремле прокомментировали информацию о возможной вербовке военного Сербии россиянином

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с якобы попыткой вербовки сербского военного гражданином России, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля выразил уверенность, что это не повлияет на характер отношений Москвы и Белграда.

При этом он отметил, что в Кремле не знают об инциденте, в этом вопросе предстоит разобраться.

«Мы не знаем, что это за инцидент, в нем еще нужно разобраться. Это не совсем вопрос администрации президента, но мы уверены, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич поручил спецслужбам страны проверить информацию о возможной попытке вербовки офицера представителем военного атташата России после появления видео, на котором два человека общаются и обмениваются прозрачными полиэтиленовыми пакетами на парковке.

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