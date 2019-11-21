СМИ: видео с российским военным в Сербии была сделана несколько лет назад

Видеозапись, на которой запечатлен якобы российский военнослужащий Георгий Клебан при даче взятки сербскому офицеру, была сделана несколько лет назад. Об этом сообщает газета «Политика».

Издание отмечает, что запечатленный в ролике предположительно сербский офицер не имеет отношения к структурам безопасности Сербии.

«Другими словами, это гражданское лицо, вероятнее всего, торговавшее коммерческими данными», — пишет газета.

Информации о личности офицера пока не приводится, на ролике его лицо размыто.

Тем не менее, агентство безопасности и информации Сербии подтвердило достоверность кадров.

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