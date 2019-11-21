СМИ: видео с российским военным в Сербии была сделана несколько лет назад
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Видеозапись, на которой запечатлен якобы российский военнослужащий Георгий Клебан при даче взятки сербскому офицеру, была сделана несколько лет назад. Об этом сообщает газета «Политика».
Издание отмечает, что запечатленный в ролике предположительно сербский офицер не имеет отношения к структурам безопасности Сербии.
«Другими словами, это гражданское лицо, вероятнее всего, торговавшее коммерческими данными», — пишет газета.
Информации о личности офицера пока не приводится, на ролике его лицо размыто.
Тем не менее, агентство безопасности и информации Сербии подтвердило достоверность кадров.
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