МИД России оценил закон Израиля по Иорданской долине

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов прокомментировал израильский законопроект об аннексии Иорданской долины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя МИД, продвижение данного законопроекта противоречит нормам международного права.

«Это в корне противоречит международным решениям, резолюциям, Совету Безопасности ООН», — отметил Богданов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал партии страны к созданию правительства единства с целью скорейшего продвижения законопроекта об аннексии Иорданской долины.

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