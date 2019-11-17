Лукашенко отказался менять конституцию Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко официально отрекся менять конституцию страны до президентских выборов, запланированных на 2020 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, меня конституцию Белоруссии до выборов — глупо. Однако он напомнил, что обещал над ней работать и сдержит слово.

Лукашенко добавил, что в вопросе создания новой конституции нельзя спешить.

Ранее Лукашенко не исключал возможности внесения поправок в существующую конституцию страны. По словам президента Белоруссии, новый этап развития нужен из-за того, что «жизнь идет бурно», а «конституция начинает немножко отставать». Также до этого Лукашенко поклялся не продавливать свои интересы при ее разработке.

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