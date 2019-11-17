Лукашенко проголосовал на парламентских выборах
Президент Белоруссии Алекасндр Лукашенко проголосовал на парламентских выборах, сообщает ТАСС.
Глава государства традиционно появился на избирательном участке номер 506 в Минске. После торжественной встречи, но которой президенту вручили цветы, Лукашенко предъявил паспорт, расписался в списках избирателей и сделал свой выбор, опустив заполненный бюллетень в урну.
Отмечается, что после завершения процедуры белорусский лидер пообщался с представителями средств массовой информации, которые наблюдали за его голосованием.
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