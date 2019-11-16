В Госдуму предложили установить минимальную зарплату бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы, передает РИА «Новости».

Законопроект, внесенный парламентом Республики Северная Осетия — Алания, предлагает повысить заработную плату медицинским работникам, учителям, преподавателям, а также сотрудников муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.

Одной из причин создания законопроекта стало то, что зарплата бюджетников не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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