Помпео обвинил Китай в кибератаках на НАТО
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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в подрыве безопасности коммуникаций Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Во время выступления в институте Бейкера в Хьюстоне Помпео заявил, что одной из главных проблем НАТО на данный момент являются отношения с Китаем.
Он рассказал, что альянс противостоит кибератакам со стороны Китая, который пытается подорвать безопасность организации.
Также Помпео назвал китайскую угрозу одной из причин для изменений в альянсе.
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