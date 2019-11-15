Глава МИД Боливии объявила о выходе из Боливарианского альянса для народов Америки

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David Mercado/Reuters

Боливия вышла из Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), передает ТАСС.

Об этом сообщила глава МИД республики Карен Лонгарик, назначенная временным главой государства Жанин Аньес.

«Мы вышли из АЛБА», — подтвердила она.

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