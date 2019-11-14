Путин назвал цели закона об оскорблении госсимволов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что смысл нового закона об оскорблении госсимволов не в прекращении критики. Об этом сообщает РИА «Новости»

По мнению Путина, критика должна быть инструментом по улучшению работы власти.

Он отметил, что любое цивилизованное государство защищает себя от оскорбления национальных символов — в этом главный смысл закона.

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