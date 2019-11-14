Украина отказалась обсуждать вопрос о Крыме на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не намерен поднимать вопрос о Крыме на переговорах в «нормандском формате». Об этом сообщает «Би-би-си Украина».

Он подчеркнул, что одним из форматов, в которых Украина намерена поднять вопрос о Крыме, является трибуна ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, во время встречи с прессой в октябре заявил, что рассчитывает на встречу «нормандской четверки» в ноябре и о намерении вынести на обсуждение на саммите вопрос о Крыме.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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