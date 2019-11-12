Порошенко уверен в возвращении Крыма в состав Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что Крым вернется в состав Украины, сообщает РИА Новости.

После просмотра фильма «Домой», повествующего о жизни крымско-татарской семьи, Порошенко сказал, что кинолента является убедительным ответом всем, кто устал от украинской позиции по Крыму.

По словам экс-президента, некоторые люди на Украине не верят, что стране удастся вернуть себе полуостров. Однако он заявил, что Крым обязательно будет украинским.

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