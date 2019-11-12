Назарбаев рассказал о реакции Зеленского на встречу с Путиным в Казахстане

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что виделся с Зеленским и разговаривал с Путиным. Исходя из этого общения, он сделал вывод, что лидерам необходима отдельная личная встреча.

Назарбаев подчеркнул, что украинский президент уже одобрил переговоры на нейтральной территории. Он добавил, что сейчас для этого хороший момент, поскольку Зеленский получил поддержку народа, а значит теперь может проявить волю и решить конфликт.

Отмечается, что до этого, в 2017 году Казахстан уже становился площадкой для многосторонних переговоров. Тогда на его территории состоялись встречи по урегулированию в Сирии.