ВККС разрешила возбудить дела против пятерых судей из Ростова-на-Дону

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовные дела по статье о взяточничестве в отношении пяти судей из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Дела было разрешено возбудить против председателя Советского суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, а также против еще четверых действующих и отставных судей этого суда — Олега Батальщикова, Артура Маслова, Эльмиры Пономаревой, Наталии Цмакаловой.

Незадолго до этого сообщалось, что против Коблевой возбудят дело по статье о создании организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась получением взяток. Всего за женщиной было замечено шесть эпизодов. Помимо этого, ей вменяют воспрепятствование правосудию (три эпизода) и вынесение заведомо неправосудного приговора.

3 декабря глава СК России Александр Бастрыкин запросил у ВККС согласие на то, чтобы в отношении пяти бывших судей из Ростова-на-Дону завели уголовные дела.

Ранее суд приговорил экс-заместителя губернатора Ростовской области к 13 годам лишения свободы.