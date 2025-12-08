На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВККС разрешила возбудить дела против пятерых судей из Ростова-на-Дону

РИА Новости: ВККС разрешила возбудить дела на пятерых судей из Ростова-на-Дону
Руслан Кривобок/РИА Новости

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовные дела по статье о взяточничестве в отношении пяти судей из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Дела было разрешено возбудить против председателя Советского суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, а также против еще четверых действующих и отставных судей этого суда — Олега Батальщикова, Артура Маслова, Эльмиры Пономаревой, Наталии Цмакаловой.

Незадолго до этого сообщалось, что против Коблевой возбудят дело по статье о создании организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась получением взяток. Всего за женщиной было замечено шесть эпизодов. Помимо этого, ей вменяют воспрепятствование правосудию (три эпизода) и вынесение заведомо неправосудного приговора.

3 декабря глава СК России Александр Бастрыкин запросил у ВККС согласие на то, чтобы в отношении пяти бывших судей из Ростова-на-Дону завели уголовные дела.

Ранее суд приговорил экс-заместителя губернатора Ростовской области к 13 годам лишения свободы.

