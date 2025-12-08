Штурмовики 225-го полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалили контратаку к западу от Лимана в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В лесу западнее Лимана противник силами 225-го отдельного штурмового полка провел одну контратаку. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — сказали силовики.

2 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Также бойцы нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ у населенного пункта Вильча в Харьковской области.

В этот же день в российских силовых структурах сообщили, что украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ликвидировали в лесном массиве в районе Лимана. По их информации, в том числе был ликвидирован один офицер украинских войск.

Ранее российский военнослужащий в одиночку заставил отступить группу диверсантов ВСУ.