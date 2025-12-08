На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики заявили о провале контратаки штурмовиков ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: штурмовики ВСУ провалили контратаку в Харьковской области
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Штурмовики 225-го полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалили контратаку к западу от Лимана в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В лесу западнее Лимана противник силами 225-го отдельного штурмового полка провел одну контратаку. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — сказали силовики.

2 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Также бойцы нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ у населенного пункта Вильча в Харьковской области.

В этот же день в российских силовых структурах сообщили, что украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ликвидировали в лесном массиве в районе Лимана. По их информации, в том числе был ликвидирован один офицер украинских войск.

Ранее российский военнослужащий в одиночку заставил отступить группу диверсантов ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами