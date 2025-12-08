В ПСЖ опровергли слухи об уходе Сафонова

Руководство французского клуба «Пари Сен-Жермен» назвали распространившиеся слухи о возможном уходе российского вратаря Матвея Сафонова смешными спекуляциями. Об этом сообщает издание L.

«Смешно, это всего лишь спекуляции. Не забывайте, что мы подписали с ним контракт на пять лет. Он сильно прибавил с момента своего прихода и подтвердил, что соответствует уровню ПСЖ», — заявили в клубе.

В СМИ уже появлялась информация о желании «ПСЖ» обменять Сафонова. Единственные трансферы могут быть совершены только на выход из команды.

Контракт российского спортсмена с парижским клубом действует до лета 2029 года, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Ранее Сафонов заявил, что получил удовольствие от первого матча в сезоне за «ПСЖ».