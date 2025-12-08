Россиянин убил соседку и ее шестилетнего сына из-за того, что мальчик громко топал

В Подмосковье мужчина убил соседку и ее сына из-за шума

В Котельниках задержан подозреваемый в двойном убийстве, сосед расправился с женщиной и ее шестилетним сыном из-за бытового конфликта. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

6 декабря в квартире многоэтажки по улице Сосновой были обнаружены тела 34-летней женщины и ее шестилетнего сына с многочисленными травмами. В двойном убийстве обвиняется их 32-летний сосед.

По данным Telegram-канала Mash, мужчине не нравилось, что мальчик громко топал за стеной. Конфликт продолжался около года, нападавший жестоко избил мальчика и его мать, ворвавшись в квартиру.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, расследование на контроле у подмосковной прокуратуры. Задержанному предъявлено обвинение, назначено проведение ряда судебных экспертиз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого суд в Москве отправил под арест женщину, которая обвиняется в убийстве своего шестилетнего сына.

