В беспорядках в эквадорской тюрьме погибли 13 заключенных

Primicias: 13 заключенных были задушены в тюрьме Эквадора

Во время беспорядков в тюрьме эквадорского города Мачала погибли 13 человек. Об этом сообщил портал Primicias.

«Новый бунт произошел в тюрьме Мачала, в результате которого погибли по меньшей мере 13 заключенных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заключенные погибли в результате удушения. Для этих целей были использованы пластиковые пакеты.

По данным полиции, бунт начался после того, как недалеко от тюрьмы прогремел взрыв. Предварительно, был использован беспилотник со взрывчаткой.

В ноябре в той же тюрьме в результате беспорядков более 40 человек получили ранения, четверо погибли.

В мае в психиатрической лечебнице для преступников в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия заключенные подняли бунт. Они разожгли огонь и построили баррикады.

Ранее в Чаде более 130 заключенных устроили «кровавый побег» из тюрьмы.