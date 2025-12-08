В беспорядках в эквадорской тюрьме погибли 13 заключенных

Во время беспорядков в тюрьме эквадорского города Мачала погибли 13 человек. Об этом сообщил портал Primicias.
«Новый бунт произошел в тюрьме Мачала, в результате которого погибли по меньшей мере 13 заключенных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заключенные погибли в результате удушения. Для этих целей были использованы пластиковые пакеты.
По данным полиции, бунт начался после того, как недалеко от тюрьмы прогремел взрыв. Предварительно, был использован беспилотник со взрывчаткой.
В ноябре в той же тюрьме в результате беспорядков более 40 человек получили ранения, четверо погибли.
В мае в психиатрической лечебнице для преступников в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия заключенные подняли бунт. Они разожгли огонь и построили баррикады.
Ранее в Чаде более 130 заключенных устроили «кровавый побег» из тюрьмы.