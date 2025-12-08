Свердловчанин, снявший кожу с жены, вместо колонии отправится на СВО

Житель Свердловской области Рафис Хузин, который жестоко убил супругу во время ссоры, вместо колонии отправится в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации журналистов, мужчина решил не дожидаться приговора суда и неделю назад заключил контракт с Минобороны РФ. Как стало известно, он уже находится на полигоне. По словам родственников Хузина, в ближайшие несколько недель он будет проходить военную подготовку, а после отправится в зону боевых действий.

В «Осторожно, новости» рассказали, что Рафис Хузин убил супругу Ольгу 17 октября. Конфликт произошел из-за того, что женщина отказалась добавить в суп курицу. В результате мужчина напал на жену и попытался снять с ее тела кожу. После он захотел закопать труп в огороде.

Тревогу подняла подруга Ольги, обеспокоенная тем, что она несколько дней не отвечает на звонки. 25 октября Рафис сам позвонил в полицию и сознался в преступлении. На допросе мужчина признался, что в день убийства перебрал с алкоголем. Против него возбудили уголовное дело, суд отправил его в СИЗО до 25 декабря.

