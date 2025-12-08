На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Свердловчанин, снявший кожу с жены, вместо колонии отправится на СВО

«Осторожно, новости»: россиянин, снявший кожу с жены, отправится в зону СВО
true
true
true
close
SvetlanaParnikova/Shutterstock/FOTODOM

Житель Свердловской области Рафис Хузин, который жестоко убил супругу во время ссоры, вместо колонии отправится в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации журналистов, мужчина решил не дожидаться приговора суда и неделю назад заключил контракт с Минобороны РФ. Как стало известно, он уже находится на полигоне. По словам родственников Хузина, в ближайшие несколько недель он будет проходить военную подготовку, а после отправится в зону боевых действий.

В «Осторожно, новости» рассказали, что Рафис Хузин убил супругу Ольгу 17 октября. Конфликт произошел из-за того, что женщина отказалась добавить в суп курицу. В результате мужчина напал на жену и попытался снять с ее тела кожу. После он захотел закопать труп в огороде.

Тревогу подняла подруга Ольги, обеспокоенная тем, что она несколько дней не отвечает на звонки. 25 октября Рафис сам позвонил в полицию и сознался в преступлении. На допросе мужчина признался, что в день убийства перебрал с алкоголем. Против него возбудили уголовное дело, суд отправил его в СИЗО до 25 декабря.

Ранее россиянин убил жену из-за пьянства, закопал в лесу и заявил о ее пропаже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами