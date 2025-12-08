Названо событие, повышающее риск импотенции на 64%

Ученые из Университета Айовы установили, что инфаркт миокарда повышает риск развития эректильной дисфункции на 64,4%, при этом симптомы чаще проявляются в первые полгода после перенесенного сердечного приступа. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Sexual Medicine.

Для нормальной эрекции необходимо эффективное кровоснабжение полового члена. При возникновении сексуального возбуждения нервные сигналы вызывают расширение кровеносных сосудов, что приводит к заполнению спонгиозных тел кровью и вызывает эрекцию. Однако различные факторы, такие как нарушения в сердечно -сосудистой системе, могут снизить приток крови в половой член, что приводит к проблемам с эрекцией.

Чтобы выяснить, насколько серьезными могут быть последствия сердечно-сосудистых событий для эректильной функции, ученые провели мета-анализ ранее опубликованных исследований. В них приняли участие 428 мужчин. После перенесенного инфаркта миокарда способность к поддержанию эрекции и частота сексуальных контактов снизились у 271 испытуемого.

В большинстве случаев признаки проявлялись в течение шести месяцев после сердечного приступа, а тяжесть состояния положительно коррелировала с возрастом и наличием сопутствующих заболеваний. По оценкам ученых, риск эректильной дисфункции после инфаркта составил 64,4%.

Авторы работы отмечают, что данные являются предварительными. Для установления точных механизмов развития ЭД после инфаркта необходимы дополнительные исследования с большим числом добровольцев.

Ранее врач рассказал, что курение с раннего возраста повышает риски развития импотенции в 30 лет.