Польша выступает за передачу Украиной данных об осужденных за диверсии

Руководство Польши заинтересовано в оперативной передаче Киевом сведений о всех осужденных за совершение диверсионных актов на Украине. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский, передает портал Interia.pl.

«Наша позиция очень ясна: мы ожидаем, что Украина будет оперативно передавать нам информацию о всех лицах, которые там заочно осуждены за диверсионные акты», — сказал он.

По словам Кервиньский, эти данные должны быть нанесены в международные базы в целях эффективной зашиты границ других государств. Глава польского МВД отметил, что на этой неделе состоится его встреча с украинским коллегой, в ходе которой Варшава рассчитывает затронуть данную тему.

Заявление министра было сделано после того, как в Польше арестовали трех граждан Украины, у которых полицейские нашли детектор шпионских устройств и хакерское оборудование в автомобиле.

В ходе обыска машины полицейские обнаружили несколько устройств, которые могут применяться для вмешательства в стратегические IT-системы и для взлома телекоммуникационных сетей. У подозреваемых изъяли антенны, портативные компьютеры, крупную партию SIM-карт, жесткие диски и камеры. Украинцы представились IT-специалистами, однако не смогли объяснить полицейским, для чего им понадобилась такая аппаратура.

Ранее Польша призвала Интерпол объявить в розыск украинцев, обвиняемых в подрыве ж/д путей.