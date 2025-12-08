На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Никита Ефремов удостоился награды за лучшую роль

Фестиваль «Зимний» объявил победителей
true
true
true
close
Марс Медиа Энтертейнмент

Фестиваль «Зимний» в Telegram-канале объявил итоги мероприятия.

Картина «Цинга» Владимира Головнева удостоилась звания «Лучший фильм» фестиваля. Савелий Осадчий получил приз за «Лучшую режиссуру» за фильм «Мальчик-птица». В номинации «Лучший сценарий» победили Владимир Головнев и Евгений Григорьев за ленту «Цинга». Никита Ефремов удостоился «Лучшей мужской роли» за тот же фильм.

Приз за «Лучшую женскую роль» получила Маша Кошина. Ее отметили в фильме «Холодное сердце». Антон Громов победил в номинации «Лучшее визуальное решение» за работу над фильмом «Навар».

Специальной номинации «Зимний ВКонтакте» удостоилась картина «Пастбища богов» Анара Аббасова.

Четвертый Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» прошел с 1 по 7 декабря 2025 года. По словам организаторов, мероприятие проводится в целях укрепления престижа отечественного кино, популяризации его авторского сегмента, ознакомления зрителей с итогами киносезона.

Организаторы ставят перед собой задачу поддерживать авторское кино и вернуть к нему интерес.

Ранее сообщалось, что Юрий Чурсин сыграл Кощея в российском дарк-фэнтези.

