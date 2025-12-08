Под Калининградом 68-летняя женщина ложно обвинила знакомого в изнасиловании

Российскую пенсионерку привлекли к суду за ложное обвинение в изнасиловании

В Калининградской области пенсионерка попала под суд за ложное обвинение в изнасиловании. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В ноябре 68-летняя жительница Пионерского обратилась в полицию и заявила, что ее изнасиловал 41-летний брат ее сожителя. Во время доследственной проверки выяснилось, что женщина испытывала неприязнь к родственнику сожителя и намеренно оклеветала его.

В отношении пенсионерки возбудили дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

«За преступление, в совершении которого подозревается жительница Пионерского, предусмотрено наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 3-х лет», — отметили в ведомстве.

Ранее россиянка обвинила двух человек в сексуальном насилии и сама попала под суд.