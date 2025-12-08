Отношения России, Китая и Индии назвали ключевыми для стабильности в мире

МИД Китая: сотрудничество с Россией и Индией усиливает безопасность

Трехсторонние отношения России, Китая и Индии способствуют миру, стабильности и процветанию не только в Азии, но и за ее пределами. Об этом заявил официальный представитель МИД Китайской народной республики (КНР) Го Цзякунь, комментируя визит президента России Владимира Путина в Индию, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что поддержание хороших межгосударственных отношений не только соответствует собственным интересам трех стран, но и способствует миру, стабильности и процветанию.

«Китай, Россия и Индия — это крупные развивающиеся экономики и важные участники глобального Юга», — подчеркнул Го Цзякунь.

Официальный представитель китайского МИД добавил, что Китай готов работать с индийской стороной и добиваться устойчивого, здорового и стабильного развития отношений.

5 декабря Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию, куда российский лидер прибыл 4 декабря.

На следующий день в Нью-Дели прошли официальные переговоры президента России и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча длилась более двух часов. Политики обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине.

По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство.

